В Кокшетау родители 15-летней школьницы подверглись штрафу за неприличное поведение их дочери в лифте, передает BAQ.KZ со ссылкой на КТК. Девушка справила нужду прямо в кабинке лифта, в то время как в нем работала камера видеонаблюдения. Необычно то, что подросток знала о камере - на записи видно, как она указывает на объектив пальцем, но это ее не смущает. А вот подруга девочки, судя по видео, была развеселена происходящим.

Отметим, инцидент был зафиксирован жильцами комплекса, которые были возмущены поведением подростков. На одном из этажей школьницы спокойно покинули лифт, а кадры с камеры наблюдения быстро разошлись по сети, вызвав общественное недовольство.

Известно, что ни одна из девочек не проживает в этом доме, вероятно, они пришли в гости. Личность несовершеннолетней была установлена, но поскольку она не достигла возраста, при котором может быть привлечена к административной ответственности, ответственность легла на родителей. Они были оштрафованы на 27 тысяч тенге.