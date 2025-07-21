Более шести гектаров городского пространства в Кокшетау переживают масштабное преображение — от Парка Вечного огня до улицы Сагдиева, передает BAQ.KZ. Как сообщили в акимате Акмолинской области, здесь формируют единую зелёную пешеходную ось, которая объединит центр города с новой набережной.

В городе реализуют крупный проект по обновлению ключевых общественных зон. В его рамках реконструируются Парк Вечного огня, Аллея Славы, площадь Тәуелсіздік, улица Сагдиева, а также создаётся новая аллея под названием "Көкшалғын". В будущем все эти пространства свяжет озеленённый пешеходный маршрут, который обеспечит удобный и эстетичный переход от центра к набережной.

Все зоны отдыха и общественные места должны быть благоустроены с учётом их исторической значимости. Важно, чтобы жители и гости города могли проводить здесь время с комфортом. Для этого нужны современные решения и бережное отношение к архитектурному облику города, — отметил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

Проект включает высадку более 500 деревьев, 77 тысяч кустарников и около трех тысяч цветов. Также предусмотрены установка фонтанов, уличных фонарей, организация фуд-кортов и спортивной инфраструктуры.