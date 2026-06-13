В Кокшетау загорелся частный дом после попадания молнии

В Кокшетау произошло возгорание частного жилого дома. По предварительным данным, причиной происшествия стало попадание молнии.

После поступления сообщения к месту вызова незамедлительно направились сотрудники МЧС. Оперативными и слаженными действиями пожарных удалось быстро локализовать очаг и не допустить перехода огня на расположенные рядом строения.

Полностью ликвидировать возгорание удалось на площади 120 квадратных метров. Несмотря на серьезную угрозу, обошлось без пострадавших.

Слаженные и профессиональные действия спасателей помогли предотвратить более крупный ущерб и сохранить соседние объекты от воздействия огня.