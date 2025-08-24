  • 24 Августа, 23:43
В Кокшетау женщина скончалась после участия в ночном забеге

35-летней участнице внезапно стало плохо уже после финиша.

В Кокшетау трагедией завершился ночной забег на дистанции 5 километров, передает BAQ.KZ со ссылкой на Kokshetau Today.

35-летней участнице внезапно стало плохо уже после финиша. Медицинская бригада оперативно оказала первую помощь и доставила её в больницу. Однако, как сообщили утром врачи, женщина так и не вышла из комы и скончалась.

По предварительным данным, погибшая находилась в хорошей физической форме и ранее не жаловалась на здоровье. Точную причину смерти установят специалисты.

