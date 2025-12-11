В исправительном учреждении ИУ-55, расположенном в Туркестанской области, шестеро осуждённых устроили бунт, требуя послаблений, которые не предусмотрены законом, передает BAQ.KZ со ссылкой на Otyrar. По данным региональной прокуратуры, все участники инцидента отбывают сроки за тяжкие и особо тяжкие преступления и заранее согласовали свои действия.

Заключённые выдвинули администрации перечень незаконных требований: ночной просмотр телевизора, свободные прогулки без установленного графика, возможность самостоятельно готовить еду и отказ от ношения тюремной формы. Когда их требования не приняли, осуждённые пошли на провокацию — нанесли себе телесные повреждения, рассчитывая таким образом оказать давление на сотрудников учреждения.

Прокуратура сообщила, что за попытку добиться незаконных привилегий силовым способом суд назначил каждому из бунтовщиков дополнительные сроки — от 5 до 10 лет лишения свободы, причём отбывать их они будут в условиях ещё более строгого режима.