В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,5
Сегодня, 18:14
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:14Сегодня, 18:14
109Фото: Pixabay.com
Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано в Колумбии , передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.
По сообщению Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков находился в 9 км от города Фронтино. Очаг залегал на глубине 13 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Самое читаемое
- Где и когда посмотреть решающий бой Канело против Кроуфорда
- Трагическая ночь на дорогах Казахстана: в двух ДТП погибли 15 человек
- Албания удивила мир цифровым министром. А готов ли Казахстан?
- Назым Кызайбай вышла в финал чемпионата мира по боксу
- Трамп пообещал "заняться Соросом": новый виток противостояния