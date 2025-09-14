  • 14 Сентября, 19:12

В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,5

Фото: Pixabay.com

Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано в Колумбии , передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.

По сообщению Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков находился в 9 км от города Фронтино. Очаг залегал на глубине 13 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

