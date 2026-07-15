В Комитете водного хозяйства объяснили, почему очистка Астанинского водохранилища займет 13 лет

Председатель Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Арсен Жаканбаев разъяснил, почему очистка Астанинского водохранилища от иловых отложений рассчитана на 13 лет, передает корреспондент BAQ.KZ.

Ранее в ведомстве сообщали, что очистка водохранилища будет проводиться ежегодно в течение 13 лет. Тогда отмечалось, что благодаря этим работам полезный объем водохранилища увеличится на 47 млн кубометров.

По словам Жаканбаева, 13 лет – это расчетный срок поэтапной очистки дна от накопившихся иловых отложений.

"Здесь иловых отложений очень много, поэтому 13 лет – это примерно расчет был. Постепенно, ежегодно будем убирать", – сказал он.

Глава Комитета уточнил, что очистка проводится в рамках текущего содержания объекта, а не отдельного проекта реконструкции.

"Это у нас в рамках текущего ремонта делается, в рамках программы эксплуатирующей организации. Ежегодно закладываются средства, у филиалов “Казводхоза” есть собственная техника – земснаряды, за счет которых механическая очистка будет проводиться", – пояснил Жаканбаев.

Ранее сообщалось, что Астанинское водохранилище впервые за полвека очистят от ила. Для очистки водоема используют две единицы специальной техники. Среди них – большой земснаряд с гидрорыхлителем и многофункциональный самоходный земснаряд-амфибия.

Отметим, что Астанинское водохранилище работает с 1970 года.