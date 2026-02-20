Сотрудники МЧС спасли рыбаков на Капчагайском водохранилище, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошел в городе Конаев в районе 7-го городского пляжа.

Во время профилактического рейда спасатели обнаружили отколовшуюся льдину с двумя рыбаками, которая находилась примерно в 1,5 км от берега. В это же время на пульт «112» Алматинской области поступило сообщение от самих пострадавших.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия и с помощью аэролодки эвакуировали мужчин на берег.

Медицинская помощь им не понадобилась.

В МЧС напомнили, что выход на лед в период его неустойчивости представляет серьезную опасность, и призвали граждан соблюдать меры безопасности и не рисковать своей жизнью.