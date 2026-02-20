В Конаеве двух рыбаков унесло в открытое водохранилище
Сегодня 2026, 19:40
164Фото: МЧС РК
Сотрудники МЧС спасли рыбаков на Капчагайском водохранилище, передает BAQ.KZ.
Инцидент произошел в городе Конаев в районе 7-го городского пляжа.
Во время профилактического рейда спасатели обнаружили отколовшуюся льдину с двумя рыбаками, которая находилась примерно в 1,5 км от берега. В это же время на пульт «112» Алматинской области поступило сообщение от самих пострадавших.
Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия и с помощью аэролодки эвакуировали мужчин на берег.
Медицинская помощь им не понадобилась.
В МЧС напомнили, что выход на лед в период его неустойчивости представляет серьезную опасность, и призвали граждан соблюдать меры безопасности и не рисковать своей жизнью.
