В Алматинской области запущен агрокомплекс "Қапшағай Бидай Өнімдері", специализирующийся на глубокой переработке зерновых и масличных культур. Торжественная церемония открытия прошла 1 ноября в городе Конаев, передаёт BAQ.KZ.

Новый завод стал одним из ключевых инвестиционных проектов в аграрной сфере региона. Мощность предприятия позволит ежегодно выпускать свыше 1 миллиона тонн готовой продукции, а общий объём инвестиций превысил 15 миллиардов тенге. Это второе предприятие подобного типа в Алматинской области после Каскелена.

Аким области Марат Султангазиев отметил, что запуск нового агропромышленного комплекса станет важным шагом в развитии региональной переработки сельхозпродукции.

"Алматинская область остаётся одним из самых динамично развивающихся регионов страны. Выгодное географическое положение, развитая инфраструктура и поддержка инвесторов обеспечивают устойчивый рост агропромышленного комплекса. Мы и дальше будем поддерживать проекты, создающие добавленную стоимость и развивающие переработку сельхозпродукции. "Қапшағай бидай өнімдері" станет примером инновационного и экспортно-ориентированного производства", - сказал он.

В свою очередь вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов подчеркнул, что глубокая переработка сельхозпродукции — это конкретное поручение Президента и приоритет для отрасли.

"Запуск завода "Қапшағай Бидай Өнімдері" показывает, что бизнес и государство движутся в одном направлении — к повышению эффективности аграрного производства и созданию продукции с большей добавленной стоимостью. Такие предприятия формируют устойчивую экономику на местах и делают агросектор более конкурентоспособным", - заявил он.

После официальной части гости ознакомились с производственными мощностями комплекса, где состоялся символический запуск предприятия — нажатием красной кнопки и гудком локомотива.