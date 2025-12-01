В Кордайском районе спасли 19 человек, застрявших в снежном заносе
Сегодня, 00:27
143Фото: МЧС РК
В Кордайском районе сегодня спасатели МЧС провели операцию по эвакуации людей с закрытого участка автодороги, где из-за сильного снегопада образовался снежный занос, передает BAQ.KZ. Пять легковых автомобилей оказались заблокированы в сугробах.
Сотрудники ДЧС спасли 19 человек, среди них — один ребёнок. Всех эвакуированных доставили в ближайшее придорожное кафе, где им предоставили тёплое помещение для временного размещения.
МЧС вновь напоминает водителям: в непогоду лучше отказаться от дальних поездок и строго соблюдать рекомендации спасательных служб.
