На сцене Республиканского государственного академического Корейского театра состоялась премьера музыкально-драматического спектакля "Бауыржан Момышулы: Сын степи. И сон, и явь…", приуроченного к 115-летию со дня рождения легендарного героя, комбата Бауыржана Момышулы, передаёт BAQ.KZ.

Авторы спектакля обращаются к судьбе героя как к живой истории народа – истории мужества, внутренней дисциплины и безусловной верности родной земле. В центре внимания не только военный путь героя, но и его духовный облик, связь с языком, традициями и памятью степи.

Сюжет построен на столкновении двух эпох. Современные герои – Нурик и Асема – у памятника Бауыржану Момышулы через формат ироничного стрима погружаются в события Великой Отечественной войны, где цифровая реальность сменяется фронтовой правдой и осмыслением подвига.

Финал спектакля утверждает идею преемственности поколений: память о подвиге – это живая ответственность перед будущим. Спектакль идет на казахском и русском языках.