В Косшы на территории одной из школ произошло возгорание пассажирского автобуса. Информацию о происшествии подтвердили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области, передаёт BAQ.KZ.

По данным ДЧС, площадь пожара составила около 10 квадратных метров. Возгорание было оперативно ликвидировано силами экстренных служб. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки автобуса.

В ведомстве напомнили, что при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо незамедлительно обращаться по номерам 101 или 112.