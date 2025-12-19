В Косшы на территории школы загорелся пассажирский автобус
Пострадавших нет
Сегодня, 08:30
55Фото: pixabay.com
В Косшы на территории одной из школ произошло возгорание пассажирского автобуса. Информацию о происшествии подтвердили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области, передаёт BAQ.KZ.
По данным ДЧС, площадь пожара составила около 10 квадратных метров. Возгорание было оперативно ликвидировано силами экстренных служб. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки автобуса.
В ведомстве напомнили, что при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо незамедлительно обращаться по номерам 101 или 112.
