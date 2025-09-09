В Костанае 10-летнюю девочку сбил автомобиль на пешеходном переходе, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Наша газета".

По данным ДП Костанайской области, водитель автомобиля Toyota RAV4 совершил наезд на несовершеннолетнюю, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате 10-летняя девочка получила травмы и была госпитализирована в детскую областную больницу.

По факту ДТП начато досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения". Назначены необходимые экспертизы, водитель установлен, проводится проверка.