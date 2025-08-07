В Костанае пенсионерка получила перелом шейных позвонков в автобусе
Суд взыскал моральный вред.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Городским судом рассмотрено гражданское дело по иску пенсионерки Б. к ТОО "Ж" о взыскании компенсации морального вреда, передает BAQ.KZ.
Согласно материалам дела, в августе 2024 года в салоне маршрутного автобуса, при резкой остановке во избежание наезда на пешехода, пассажирка Б. упала и получила серьёзные травмы.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у неё диагностированы закрытые переломы шейных позвонков, осложнённые болевым и мышечно-рефлекторным синдромом. Эти травмы квалифицированы как тяжкий вред здоровью, полученный в результате ДТП внутри транспортного средства.
Водитель маршрутки добровольно выплатил 300 000 тенге на лечение пострадавшей. Однако истец также потребовала компенсацию морального вреда.
Суд установил, что в соответствии с Гражданским кодексом РК, при причинении вреда источником повышенной опасности (в данном случае — транспортным средством), компенсация морального вреда подлежит взысканию независимо от вины.
Учитывая добровольную выплату со стороны водителя и руководствуясь принципами разумности и справедливости, суд постановил взыскать с ТОО "Ж" в пользу гр. Б. 200 000 тенге в качестве компенсации морального вреда.
Решение суда не вступило в законную силу.
Самое читаемое
- Жена мужчины, избившего 8-летнего мальчика, выступила с видеообращением
- Хватали за шею: в алматинском Ботсаду мужчины издевались над лебедями
- У "Росатома" проблемы в Турции: грозит ли срыв строительства АЭС в Казахстане?
- Путин не верит в ультиматум Трампа и не собирается останавливать войну — СМИ
- Самосуд над 8-летним мальчиком в Балхаше: подозреваемый в избиении подал встречное заявление