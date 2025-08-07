Городским судом рассмотрено гражданское дело по иску пенсионерки Б. к ТОО "Ж" о взыскании компенсации морального вреда, передает BAQ.KZ.

Согласно материалам дела, в августе 2024 года в салоне маршрутного автобуса, при резкой остановке во избежание наезда на пешехода, пассажирка Б. упала и получила серьёзные травмы.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у неё диагностированы закрытые переломы шейных позвонков, осложнённые болевым и мышечно-рефлекторным синдромом. Эти травмы квалифицированы как тяжкий вред здоровью, полученный в результате ДТП внутри транспортного средства.

Водитель маршрутки добровольно выплатил 300 000 тенге на лечение пострадавшей. Однако истец также потребовала компенсацию морального вреда.

Суд установил, что в соответствии с Гражданским кодексом РК, при причинении вреда источником повышенной опасности (в данном случае — транспортным средством), компенсация морального вреда подлежит взысканию независимо от вины.

Учитывая добровольную выплату со стороны водителя и руководствуясь принципами разумности и справедливости, суд постановил взыскать с ТОО "Ж" в пользу гр. Б. 200 000 тенге в качестве компенсации морального вреда.

Решение суда не вступило в законную силу.