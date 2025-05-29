Самую большую многоэтажку высотой 19 этажей, в которой будет более 400 квартир, начали строить в Костанае в 2023 году. Жилому комплексу дали название ЖК "Васильевский". Застройщик ТОО "Елена Д" выбрал под возведение дома довольно лакомый кусочек земли - в одном из самых тихих центров Костаная. Когда стройка дошла уже до 13-го этажа, вдруг выяснилось, что негде обустроить парковку для автомобилей, а это является обязательным условием для возведения жилого дома. В итоге акимат Костаная приостановил строительство дома и подал на застройщика иск в суд. В непростой ситуации разбирался корреспондент BAQ.KZ.

Высотный дом ЖК "Васильевский" строится в центральной части Костаная недалеко от известного ресторана "Тобол", спортивной площадки и других домов. Такие места пользуются большой популярностью у застройщиков, потому что квартиры продаются легко и за большие деньги. Вот только во время застройки 19-этажного дома, который должен был стать самым высоким в Костанае, выяснились интересные и весьма скандальные подробности.

У многоэтажного дома не оказалось места для парковки, без которого ввести здание в эксплуатацию невозможно. Поначалу застройщик хотел забрать под автомобильную стоянку футбольный корт, но после возмущения людей от этой идеи отказался. Дом вновь остался без парковочных мест.

На одном из совещаний застройщик ТОО "Елена Д" сообщал, что у них предусмотрено всего 70 парковочных мест. В отделе ЖКХ акимата Костаная сообщили, что, согласно строительным нормам, на одну квартиру должно быть предусмотрено 70 парковочных мест. Если учесть, что в ЖК "Васильевский" будет более 400 квартир, то это количество меньше того, что положено по закону, как минимум, в три раза. Еще одно из нарушений, которое выявилось уже на стадии строительства 19-этажного дома - отсутствие плана детальной планировки (ПДП). Оказалось, что застройщик не предоставил ПДП ведомствам, выдающим разрешение на возведение жилого комплекса.

В связи с этим акимат Костаная подал иск в суд на застройщика 19-этажного дома ТОО "Елена Д", а отдел архитектуры и градостроительства акимата Костаная приостановил застройку дома. В итоге в специализированном межрайонном экономическом суде по Костанайской области застройщику и акимату удалось заключить медиативное соглашение. Согласно этому соглашению от 5 апреля 2024 года ТОО "Елена Д" обязано построить дополнительный паркинг вместимостью более 127 машиномест и разработать план детальной планировки. Причем, все эти условия застройщик должен был выполнить до 5 октября прошлого года. Но так и не смог вложиться в указанные сроки. Тогда застройщик предложил новый график работ и сроки выполнения медиативного соглашения - до конца июня 2025 года.

В качестве места для паркинга на 127 машиномест застройщик предложил участок под соседним домом, расположенном по ул. Толстого, 30. ТОО "Елена Д" обещало выкупить квартиры у жителей, снести старый дом и вместо него оборудовать паркинг, но часть квартир не выкуплена до сих пор. Так что получается, что на конец мая подрядчик не выполнил ни одного из тех требований, которые положены по медиативному соглашению. В связи с чем в Костанае и разгорелся скандал.

"Наш дом по ул. Толстого, 30 расположен в самом центре города. Меня моя квартира полностью устраивает, недавно я сделал в ней хороший ремонт. Почему я должен отдавать ее застройщику за ту цену, которая меня не устраивает? За те деньги, что мне предлагают, я не куплю квартиру в центре, а я хочу жить именно в центре, потому что привык и прожил в этом доме 36 лет" - возмутился житель дома по ул. Толстого, 30 Максим Фольк.

Другая жительница дома Роза сообщила, что тоже не намерена съезжать из своей квартиры, потому что цена, за которую ее жилье хочет выкупить застройщик, абсолютно ее не устраивает.

Но пика скандала ситуация достигла, когда застройщик начал частично разбирать дом по ул. Толстого, 30, несмотря на то, что не все жильцы еще съехали.

"Как такое возможно? Сняли балконные, оконные рамы, в них будет гулять ветер, отсюда сырость, плесень, а мы продолжаем тут жить! Пишем заявления в полицию, но они отвечают, что ничего не могут сделать, потому что есть медиативное соглашение суда. Получается нас просто выживают", - говорит другая жительница дома Алия.

В отделе архитектуры и градостроительства акимата Костаная нам сообщили, что дом по ул. Толстого, 30 очень старый и большинство жильцов сами рады продать в нем квартиры.

"Этой четырехэтажке больше 50 лет. Она уже в плачевном состоянии. Большинство жильцов продали свои квартиры и довольны. Тех, кто пока не продал, осталось немного, но с ними застройщик пытается договориться. Никто никого не выселит", - заверила нас заместитель руководителя отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Ирина Ермолина.

Как вообще получилось, что застройщику ЖК "Васильевский" выдали разрешение на возведение самой высокой многоэтажки без документов на участок земли под стоянку? На этот вопрос в отделе архитектуры и градостроительства не ответили и посоветовали обратиться в управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области.

В этом ведомстве подтвердили, что выдали разрешение на строительство дома застройщику ТОО "Елена Д".

"Застройщик предоставил нам документы на то, что участок под парковку имеется. Но когда шла застройка, ТОО использовало этот участок под коммуникации. Так получилось, что под автостоянку земли не осталось. В итоге начался суд, в котором было заключено медиативное соглашение на выкуп квартир в соседнем доме. Большинство квартир - 16 из 23-х застройщик уже выкупил. Осталось всего 5 квартир, владельцы которых пока не хотят продавать квартиры", - пояснил заместитель руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области Самат Мадиев.

По мнению властей, некоторые жильцы просто набивают цену, хотя застройщик предлагает выкупить квартиры за адекватную стоимость. У самих жильцов разное мнение на этот счет. Четырехэтажный дом по ул.Толстого, 30 был построен в 1973 году. Здание давно обветшало. На некоторых местах уже зияют дыры от снятых балконных и оконных рам.

"Я прожила в этом доме более 40 лет, коммуникации здесь очень старые. Много проблем было с канализацией, поэтому смысла оставаться здесь я не вижу. Сначала застройщик предложил за мою двухкомнатную квартиру 13 млн тенге. Мы не согласились продать, тогда они подняли цену квартиры до 19 млн тенге. Но в итоге застройщик предложил нам новую квартиру в другом доме, который недавно ввели в эксплуатацию в Парке Победы", - рассказала пенсионерка Мария Зотова.

Она сообщила, что квартира в новом доме однокомнатная, но по площади почти такая же, как ее двухкомнатная, поэтому пенсионерка ничего не проиграла. Плюс квартира в новом доме, с хорошим ремонтом. Правда на 6-ом этаже, но в доме есть лифт и ее вполне все устраивает.

Пенсионерка даже показала нам фото и видео новой квартиры, которую ей предоставили в доме в Парке Победы. Просторная с новым ремонтом. Район парка хорошие, все утопает в зелени.

Другие жильцы говорят, что принципиально не хотят менять свои квартиры в центре ни на какой другой район, поэтому не собираются их продавать. Во всяком случаем, за ту цену, которую предлагает на данный момент застройщик.

Загвоздка еще и в том, что в доме по ул. Толстого, 30 расположено два бизнес-объекта - магазин "Интим" и "Магазин пива". Как застройщик решил вопрос выкупа бизнеса?

"Это отношения между владельцами бизнеса и застройщиком, мы их не регулируем. Они должны самостоятельно договариваться. На данный момент оба магазина работают. Если цена бизнесменов устроит, они продадут магазины и съедут", - пояснили в отделе предпринимательства акимата Костаная.

В магазине "Интим" нам сообщили, что владелец уже договорился о цене и она его устроила. Но сначала застройщик должен договориться с оставшимися жильцами, пока все не съедут, бизнес будет работать до последнего. Ведь без согласия жильцов дом, несмотря на его ветхость, не снесут.

В ТОО "Елена Д" нам отказались называть цену, за которую выкупили магазины. И не смогли пояснить, как будут решать проблему с парковочным местом, если владельцы оставшихся пять квартир не захотят их продавать. Пока что застройщик рассчитывает договориться, но что он будет делать, если все-таки не сможет этого сделать? На этот вопрос ответить пока не может никто. Уточним, что, согласно медиативному соглашению, которое вынес межрайонный экономический суд Костанайской области, застройщик был обязан выкупить квартиры и объекты бизнеса до 5 октября 2024 года. С тех пор прошло уже больше полгода, а условие выкупа по-прежнему не выполнено.

Мы попросили прокомментировать ситуацию представителей ТОО "Елена Д". В отделе продаж нам сообщили, что квартиры в ЖК "Васильевский" уже продаются, в том числе, и по договору предварительного бронирования. О ситуации с отказом части владельцев квартир дома по ул. Толстого, 30 продать свое жилье, в отделе продаж в курсе. Но пояснили, что не уполномочены давать комментарии и посоветовали обратиться к заместителю директора ТОО "Елена Д" Елене Марар. На наши звонки она пока не ответила.

Но буквально около полутора месяцев назад она сообщала, что часть квартир уже выкуплена. И строительная компания достигла соглашение о продаже имущества с владельцами трех коммерческих помещений. И выражала надежду на то, что до указанного срока вопрос с продажей квартир в старом доме будет закрыт. Правда отмечала, что осложняет процесс выкупа всех квартир повышение цен на эту недвижимость со стороны владельцев. Что касается плана детальной планировки, то по состоянию на начало апреля этого года он все еще был на стадии разработки. И еще даже не заходил на государственную экспертизу. Мы все еще надеемся получить комментарий от представителя застройщика о том, как развивается ситуация на данный момент.

Застройщик многоэтажного дома ТОО "Елена Д" давно известен в Костанае скандалами, связанными с возведением домов.

В ноябре 2023 года при строительстве 11-этажного дома в Парке Победы (того самого, в котором застройщик теперь предлагает новые квартиры жильцам дома по ул. Толстого, 30) на объекте погиб крановщик. Тогда юрист ТОО "Елена Д" комментировала, что крановщик якобы уволился с их объекта за два дня до трагедии, потому что собирался на ПМЖ в Россию. Однако, согласно, материалам уголовного дела, крановщик производил строительно-монтажные работы на башенном кране по поднятию бетонных плит, но допустил нарушения, и разбился. Как уволенный сотрудник мог попасть на строительный объект и начать строительно-монтажные работы на кране?

На многочисленные вопросы журналистов в ТОО "Елена Д" отвечали, что не знают, как крановщик оказался на объекте, так как это было в обеденное время. Возможно, пришел забрать свои вещи, но кто его тогда допустил к работе на кране, застройщик так и не ответил. Более того, в ТОО "Елена и Д" сообщили, что строительно-монтажные работы производило другое ТОО NurCom Building, которое они наняли в субподряд.

Директор ТОО NurCom Building Серик Дильдабеков в итоге предстал перед уголовным судом за смерть рабочего. Его судили по ст.277 ч.2 УК РК "Нарушения правил безопасности при ведении строительных работ". Подсудимый признал вину в суде в смерти крановщика в полном объеме и возместил родственникам погибшего материальный и моральный ущерб. Потерпевшая сторона отказалась от всех претензий еще до начала судебного процесса и даже подала заявление о том, чтобы судебный процесс проходил без их участия. В итоге Серика Дильдабекова приговорили к 2 годам ограничения свободы с установлением пробационного контроля.

Несмотря на то, что юрист ТОО "Елена Д" отрицала причастность погибшего крановщика к их компании, после этого случая фирма отказалась строить еще один 19-этажный дом рядом с тем, при строительстве которого погиб рабочий. Против строительства еще одного дома выступили и жители близлежащих домов, и акимат города.

Позже стало известно, что ТОО "Елена Д" все-таки возведет 19-этажный дом, но в другом и в еще более выгодном для застройщика месте - в центре Костанае. Но сейчас и его строительство не обошлось без скандалов.

В апреле этого года жители Костаная начали жаловаться на то, что застройщик ЖК "Васильевский" компания ТОО "Елена и Д" активно рекламирует и предлагает долевое участие для покупки их квартир. Чуть позже застройщик даже открыл продажи квартир. При таком виде вложения средств в застройку, клиент заранее отдает деньги застройщику, а потом ждем свое жилье. Однако в управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области тогда поясняли, что компания ТОО "Елена Д" не обращалась в специальные ведомства по вопросу выдачи разрешений о привлечении дольщиков. При этом, согласно закону, такие сделки гражданско-правовой ответственности между застройщиком и покупателями квартир не запрещены, но в итоге люди могут остаться без денег и без квартир.

Тем не менее, реклама по продаже квартир в ЖК "Васильевском" идет полным ходом. Согласно рекламным роликам, стоимость одного квадратного метра в этом еще недостроенном доме, составляет от 500 тысяч тенге до 2 млн тенге. Самая низкая стоимость квартиры - чуть выше 21 млн тенге. Некоторые клиенты уже заключили со строительной компанией договоры раннего бронирования о долевом строительстве, и никто не может этого запретить.

Совсем недавно, 20 мая, на строительстве еще одного дома в Парке Победы по ул. Победы,70 А, возведение которого ведет ТОО "Елена Д", рабочий угрожал себя сжечь заживо. Он стоял на каркасной передвижной конструкции на высоте седьмого этажа и выдвигал свои требования. В руках у него было две таблички с надписями: " Нужна помощь!". На втором - "Отдайте деньги!".



В пресс-службе департамента полиции Костанайской области комментировали, что причиной конфликта могла стать невыплаченная строителям заработная плата. Со строителями провели переговоры. В итоге строителям передали пакет, предположительно с деньгами, и подняли его наверх. Строители спустились с высоты, и инцидент был исчерпан, но позже их арестовали.

Согласно решению специализированного суда по административным правонарушениям Костаная строители нарушили ст. 488 ч.7 КоАП РК (нарушение законодательства о порядке организации и проведению мирных собраний. В связи с этим каждому из троих рабочих назначили по одни сутки ареста.

Если оценивать строительную историю ТОО "Елена Д", то она весьма непростая. Фирму регулярно сопровождают скандалы при застройках, которые не утихают по сей день.

Если коротко резюмировать только факты, то на сегодняшний день они таковы. Застройщик самого большого многоэтажного дома в Костанае получил разрешение на его возведение без плана детальной планировки и без участка на необходимое количество мест. Решение суда о заключении медиативного соглашению, согласно которому застройщик был обязан все это сделать, в первоначальный положенный срок застройщик не исполнил. Дата второго срока - до конца июня 2025 года - уже поджимает. И, если критически оценить ситуацию, то, скорее всего, застройщик не успеет к этому времени оборудовать парковку и разработать план детальной планировки.

Во-первых, ему нужно еще договориться с владельцами пяти квартир, которые категорически не хотят продавать свое жилье. Во-вторых, снести трехэтажку, в-третьих, построить паркинг, в-четвертых - разработать план детальной планировки, которого до сих пор нет... Все это явно растянется не на один месяц, а до крайнего срока исполнения своих обязательств застройщиком остается всего чуть больше месяца.

В акимате Костаная уже не скрывают, что ЖК "Васильевский" рискует стать одним из самых больших долгостроев города. И уточняют: без выполнения застройщиков всех предписанных медиативным соглашение требованиям акт ввода в эксплуатацию жилищному комплексу не выдадут. Удастся ли застройщику договориться хотя бы о выкупе пяти оставшихся квартир, чтобы получить документы на снос дома - на этот вопрос пока не может ответить никто.

Кстати, никто не отвечает и на вопросы о том, что будет, если застройщику все-таки не удастся договориться с владельцами пяти квартир, которые остаются в старом доме, который хотят снести под парковку. Так что, похоже, что до завершения строительства самого большого дома в Костанае еще очень далеко.

Автор фото и видео: Рената Актаева.