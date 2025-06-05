Сегодня, 5 июня, волонтёры общественной организации "Надежда Плюс kst" обнаружили нескольких щенков в районе складов на улице Складской. По словам зоозащитников, животные были в крайне тяжёлом состоянии: их шерсть покрыта мазутом, а пасти, вероятно, были намеренно заклеены, чтобы они не могли лаять, передает BAQ.KZ.

"Думаем, кто-то намеренно хотел избавиться от них. Щенки были спрятаны, чтобы их никто не услышал", — рассказала в Instagram председатель организации Александра Лебединская. Мы срочно эвакуировали их на нашу территорию. Сейчас малыши живы, но в критическом состоянии. Им срочно требуется помощь".

По ее словам, для очистки щенков от мазута требуются:

20–25 литров подсолнечного масла

5–7 литров мягких моющих средств

волонтёры с рабочими руками, чтобы ускорить процесс очистки и избежать отравления или осложнений.

Жители Костаная, желающие помочь, могут связаться с Александрой Лебединской по номеру: +7 707 287 31 99.

Волонтёр организации Анастасия Серикова уточнила, что место, где были найдены животные, не оборудовано видеонаблюдением.

В пресс-службе департамента полиции Костанайской области сообщили, что официальное сообщение в полицию не поступало, но факт зарегистрирован, и проводится проверка.