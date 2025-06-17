В Костанае студентов увезли в военкомат сразу после экзамена
Власти Костаная прокомментировали отправку студентов в военкомат.
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В Костанае разгорается общественный резонанс после появления в соцсетях видео, на котором молодых людей в аудитории после экзамена сопровождают сотрудники военкомата, передаёт BAQ.KZ.
Инцидент произошел в Костанайском строительном колледже 16 июня.
По словам очевидцев, представители военкомата якобы приехали для разъяснительной беседы. Однако по завершении экзаменационной сессии нескольких студентов забрали на областной сборный пункт.
В департаменте по делам обороны Костанайской области пояснили, что вывоз студентов не носил принудительный характер. По предварительной договоренности с администрацией колледжа выпускников 2025 года пригласили на медосмотр и психологическое тестирование в рамках подготовки к срочной службе.
Заместитель начальника департамента Болат Маусымбаев подчеркнул, что:
- никто не был увезен насильно или без объяснений;
- все действия проводились в рамках закона;
- студенты, которые все еще находятся на учебе, не подлежат призыву до 30 июня;
- по спорным случаям обещана индивидуальная проверка.
Также отмечено, что родителям и преподавателям дали разъяснения, и большинство выразили согласие на прохождение срочной службы их сыновьями.
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