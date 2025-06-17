В Костанае разгорается общественный резонанс после появления в соцсетях видео, на котором молодых людей в аудитории после экзамена сопровождают сотрудники военкомата, передаёт BAQ.KZ.

Инцидент произошел в Костанайском строительном колледже 16 июня.

По словам очевидцев, представители военкомата якобы приехали для разъяснительной беседы. Однако по завершении экзаменационной сессии нескольких студентов забрали на областной сборный пункт.

В департаменте по делам обороны Костанайской области пояснили, что вывоз студентов не носил принудительный характер. По предварительной договоренности с администрацией колледжа выпускников 2025 года пригласили на медосмотр и психологическое тестирование в рамках подготовки к срочной службе.

Заместитель начальника департамента Болат Маусымбаев подчеркнул, что:

никто не был увезен насильно или без объяснений;

все действия проводились в рамках закона;

студенты, которые все еще находятся на учебе, не подлежат призыву до 30 июня;

по спорным случаям обещана индивидуальная проверка.

Также отмечено, что родителям и преподавателям дали разъяснения, и большинство выразили согласие на прохождение срочной службы их сыновьями.