За наркотики в ночном клубе житель Костаная получил 7 лет
Мужчину осудили на 7 лет лишения свободы за попытку распространения наркотиков в ночном клубе.
В Костанаt вынесен приговор по делу о незаконном обороте психотропных веществ в особо крупном размере, передает BAQ.kz.
Как сообщили в суде №2, подсудимый пытался сбыть запрещённые вещества посетителям ночного клуба.
По данным следствия, 9 августа 2025 года мужчина пришёл в заведение, имея при себе 18 расфасованных доз психотропного вещества в zip-lock пакетах. Он планировал реализовать их через администрацию клуба, однако его действия были замечены службой безопасности, которая обратилась в полицию.
Позиция сторон
Гособвинение просило назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы.
Сам подсудимый вину не признал и настаивал на оправдании.
Решение суда
Суд признал мужчину виновным и назначил ему 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.
Отмечается, что смягчающих или отягчающих обстоятельств по делу установлено не было.
Приговор пока не вступил в законную силу.
