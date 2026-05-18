За наркотики в ночном клубе житель Костаная получил 7 лет

В Костанаt вынесен приговор по делу о незаконном обороте психотропных веществ в особо крупном размере, передает BAQ.kz.

Как сообщили в суде №2, подсудимый пытался сбыть запрещённые вещества посетителям ночного клуба.

По данным следствия, 9 августа 2025 года мужчина пришёл в заведение, имея при себе 18 расфасованных доз психотропного вещества в zip-lock пакетах. Он планировал реализовать их через администрацию клуба, однако его действия были замечены службой безопасности, которая обратилась в полицию.

Позиция сторон

Гособвинение просило назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Сам подсудимый вину не признал и настаивал на оправдании.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным и назначил ему 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

Отмечается, что смягчающих или отягчающих обстоятельств по делу установлено не было.

Приговор пока не вступил в законную силу.