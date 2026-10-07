В Костанае выявлено 174 факта самовольного занятия земель: по всем случаям принимаются меры
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Высшая аудиторская палата РК в ходе аудита эффективности использования государственных ресурсов выявила в городе Костанае 174 факта с признаками самовольного занятия земельных участков.
На выявленных территориях установлены здания и сооружения, на которые отсутствуют правоустанавливающие документы. Такие объекты не отражаются в земельном и налоговом учёте, не обеспечивают поступления в бюджет и создают правовую неопределённость в использовании городской земли.
По итогам аудита акимату Костаная поручено обеспечить принятие конкретных мер по каждому выявленному факту.
В настоящее время соответствующий план мероприятий реализуется. Он включает проверку всех случаев, оформление прав на земельные участки, привлечение нарушителей к административной ответственности, а также проведение судебно-претензионной работы.
В частности:
- по 143 фактам сведения направлены в Департамент полиции для установления лиц, незаконно занявших земельные участки;
- по 31 факту материалы направлены в Департамент по управлению земельными ресурсами;
- по подтверждённым нарушениям составлены административные протоколы и выданы предписания об устранении нарушений.
Владельцам объектов, имеющим правоустанавливающие документы, предоставляется возможность оформить соответствующие права на земельные участки и исполнить обязательства перед бюджетом — внести арендную плату либо выкупную стоимость земли.
При отсутствии необходимых документов нарушители обязаны уплатить административный штраф и демонтировать незаконно возведённые объекты.
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