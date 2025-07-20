  • 20 Июля, 12:38
  • BAIGENEWS

В Костанае загорелся 9-этажный жилой дом

Пожарные эвакуировали людей из горящей квартиры на 6 этаже.

Сегодня, 11:12
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня, 11:12
Сегодня, 11:12
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Фото: Pixabay.com

В городе Костанай, на проспекте Абая, в 9-этажном многоквартирном жилом доме произошёл пожар в квартире на 6-м этаже, передает BAQ.KZ.

Из-за плотного дыма возникла угроза для жителей верхних этажей.

Сотрудники МЧС оперативно провели эвакуацию 5 человек, в том числе 2 детей. Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки.

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