В городе Костанай, на проспекте Абая, в 9-этажном многоквартирном жилом доме произошёл пожар в квартире на 6-м этаже, передает BAQ.KZ.

Из-за плотного дыма возникла угроза для жителей верхних этажей.

Сотрудники МЧС оперативно провели эвакуацию 5 человек, в том числе 2 детей. Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки.