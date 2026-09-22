В Костанайской области изъяли неиспользуемые сельхозземли
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Прокуратура района Беимбета Майлина Костанайской области добилась возврата государству более 21 тысячи гектаров сельскохозяйственных земель. Их кадастровая стоимость составляет свыше 112 млн тенге.
Что выявила прокуратура
В ходе проверки прокуратура установила, что крупные земельные участки сельскохозяйственного назначения длительное время не использовались по назначению.
Речь идет о пастбищах и пашнях, которые находились у недобросовестных землепользователей.
Решение суда
По результатам актов прокурорского надзора суд принял решения о принудительном изъятии земельных участков.
В итоге государству фактически возвращено 21 388,8 гектара пастбищ и пашни. Их общая кадастровая стоимость составляет 112 476 501 тенге.
Что будет с землями
Возвращенные участки сняли с регистрации в базе Единого государственного кадастра недвижимости и оформили за государством.
Изъятые земли передали в специальный земельный фонд района. В дальнейшем их планируют распределять на конкурсной основе среди местных жителей и добросовестных аграриев. Как отмечается, это позволит использовать земли для ведения сельского хозяйства и решить проблему нехватки пастбищ в регионе.
В надзорном органе сообщили, что работа по выявлению неиспользуемых земель и их возврату государству продолжается и находится на постоянном контроле.
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