Прокуратура района Беимбета Майлина Костанайской области добилась возврата государству более 21 тысячи гектаров сельскохозяйственных земель. Их кадастровая стоимость составляет свыше 112 млн тенге.

Что выявила прокуратура

В ходе проверки прокуратура установила, что крупные земельные участки сельскохозяйственного назначения длительное время не использовались по назначению.

Речь идет о пастбищах и пашнях, которые находились у недобросовестных землепользователей.

Решение суда

По результатам актов прокурорского надзора суд принял решения о принудительном изъятии земельных участков.

В итоге государству фактически возвращено 21 388,8 гектара пастбищ и пашни. Их общая кадастровая стоимость составляет 112 476 501 тенге.

Что будет с землями

Возвращенные участки сняли с регистрации в базе Единого государственного кадастра недвижимости и оформили за государством.

Изъятые земли передали в специальный земельный фонд района. В дальнейшем их планируют распределять на конкурсной основе среди местных жителей и добросовестных аграриев. Как отмечается, это позволит использовать земли для ведения сельского хозяйства и решить проблему нехватки пастбищ в регионе.

В надзорном органе сообщили, что работа по выявлению неиспользуемых земель и их возврату государству продолжается и находится на постоянном контроле.