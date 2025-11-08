В селе Карасу Костанайской области спасатели извлекли мужчину, упавшего в питьевой колодец на территории частного домовладения по улице Исакова, передаёт BAQ.KZ.

По данным МЧС, 44-летний мужчина (1981 года рождения) спустился в колодец глубиной около шести метров, чтобы провести чистку, однако самостоятельно выбраться не смог.

На место происшествия прибыли спасатели, которые при помощи специального снаряжения подняли пострадавшего на поверхность.

Мужчина не получил серьёзных травм и в медицинской помощи не нуждался.