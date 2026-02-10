Двое мужчин 1985 года рождения были обнаружены живыми после того, как пропали при поисках скота в Амангельдинском районе, сообщает BAQ.kz.

В Амангельдинском районе Костанайской области успешно завершились поиски двух мужчин, которые пропали в степной местности.

9 февраля около 12:00 мужчины выехали из села Амангельды на легковом автомобиле в направлении зимовки "Мукыр" возле села Шоптиколь для поиска скота. Со временем связь с ними была утеряна — телефоны находились вне зоны сети, а местонахождение оставалось неизвестным.

На поиски были оперативно направлены силы ДЧС, сотрудники полиции и местные жители. Пропавших обнаружили в 45 км от села Амангельды, в местности "Тәттімбет". Медицинская помощь мужчинам не потребовалась.

Пожар был потушен, пострадавших нет. Предварительной причиной происшествия специалисты называют нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.

В департаменте по ЧС подчеркнули, что сгоревшее строение не входило в перечень официальных культовых сооружений. Спасатели напомнили гражданам о необходимости соблюдения правил эксплуатации печного, электрического и газового оборудования, чтобы избежать подобных происшествий.