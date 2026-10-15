В Костанайской области открыли экопарк за 660 млн тенге
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Вблизи Костаная открыли новый экопарк площадью 43,8 гектара. На создание и благоустройство территории направили 660 млн тенге. Проект реализован в рамках общенациональной инициативы «Таза Қазақстан».
Экопарк расположен в лесном массиве Мичуринского сельского округа Костанайского района. Для посетителей оборудовали футбольное поле, воркаут-зону, детскую площадку и беговую дорожку протяжённостью более двух километров. Также предусмотрены парковка и подземный переход, который свяжет парк с жилым массивом «Астана».
В церемонии открытия приняли участие аким Костанайской области Кумар Аксакалов, четырёхкратный чемпион мира по тяжёлой атлетике Илья Ильин, общественные активисты, спортсмены и волонтёры.
По словам главы региона, в Костанае продолжают развивать общественные пространства. В прошлом году в городе открыли пять парков и скверов, а в дальнейшем благоустройство планируют продолжить в микрорайонах «Береке», «Юбилейный» и «Кунай».
Новый экопарк призван стать местом для семейного отдыха, прогулок и занятий спортом. Его открытие также направлено на развитие экологической культуры и популяризацию активного образа жизни.
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