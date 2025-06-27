Правительство Казахстана выделило 1 млрд тенге на реализацию крупного противопаводкового проекта в Костанайской области. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов. Средства направлены на строительство отводного канала в Карасуском районе, где весной 2024 года произошла одна из самых масштабных паводковых ситуаций последних лет.

Весной в результате слияния пяти озёр - Тимтуир, Койбагар, Алабота, Биесойган и Жаншора - образовалась зона затопления площадью 621 квадратный километр. Стихия повредила 234 опоры линий электропередачи, что составляет более 15% от всей протяженности ЛЭП района. Под угрозой отключения оказались почти 10 тысяч человек и более сотни сельхозформирований.

Под водой также оказались дороги областного и районного значения, линии связи, посевные площади и пастбища. Опасность повторного наводнения остается реальной, особенно в условиях изменения климата и нестабильных осадков.

В ответ на вызов акиматом области был подготовлен проект по строительству 14,2-километрового отводного канала. Его цель - отведение талых и паводковых вод, снижение уровня грунтовых вод и защита от затоплений. Общая стоимость проекта - 1,9 млрд тенге, часть из которых покрывается за счёт областного бюджета.

Финансирование из резерва Правительства позволит ускорить реализацию проекта и завершить строительство в запланированные сроки. Как отмечают специалисты, запуск канала значительно улучшит дренаж почвы и обеспечит устойчивость региона к будущим природным катаклизмам.