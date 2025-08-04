В социальных сетях распространяется видеозапись, на которой запечатлён пассажирский поезд в неудовлетворительном состоянии, следующий по маршруту Алматы — Костанай. Видео вызвало бурную реакцию пользователей и критику в адрес национального железнодорожного оператора, передаёт BAQ.KZ.

В АО "Пассажирские перевозки" официально разъяснили, что указанный состав не принадлежит компании и не имеет отношения к КТЖ. Поезд обслуживается одним из частных перевозчиков, действующих в сфере железнодорожных пассажирских перевозок в Казахстане.

"Указанный состав не относится к АО „Пассажирские перевозки“ и в целом к системе КТЖ", — уточнили в пресс-службе компании.

На сегодняшний день, помимо АО "Пассажирские перевозки", в стране работают 14 частных операторов, среди которых:

ТОО "Турксиб Астана", ТОО "Сары-Арка Компани", ТОО "Марал Нур", ТОО "Solux Express", ТОО "Арай Транс KZ", ТОО "Nomadas", ТОО "ArlanTransAstana", ТОО "ЖелдорТрансАктобе", ТОО "Otpan Logistic", ТОО "VagonServiceAlmaty", ТОО "KazRail", ТОО "Тенгри Экспресс", ТОО "ПК "Туран-Экспресс", ТОО "Промо плюс".

Деятельность данных перевозчиков регулируется Министерством транспорта Республики Казахстан.

АО "Пассажирские перевозки" рекомендует пассажирам при покупке билетов обращать внимание на наименование оператора, указанное в проездном документе.