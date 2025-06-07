В городе Кульсары Жылыойского района произошла трагедия, потрясшая местных жителей, передает BAQ.KZ. Днём 5 июня около 12:00 из дома ушла девочка 2018 года рождения и не вернулась. Родители забили тревогу и обратились в полицию в 21:28.

Немедленно был организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий с привлечением всех необходимых служб. К сожалению, в 02:19 ночи 6 июня тело ребёнка было обнаружено без признаков жизни в Курсайском канале.

По подозрению в совершении убийства полицейскими был задержан 36-летний житель города Кульсары. Мужчина водворён в изолятор временного содержания, суд санкционировал его арест. Возбуждено уголовное дело, ведётся всестороннее расследование.

Правоохранительные органы подчёркивают, что за подобные преступления предусмотрено самое строгое наказание в рамках закона. Ход расследования взят на особый контроль начальником Департамента полиции.