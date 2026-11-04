В Курултае обсудят цифровую трансформацию реального сектора экономики

В Курултае планируют обсудить вопросы цифровизации реального сектора экономики. Об этом стало известно на пленарном заседании палаты, сообщает корреспондент BAQ.KZ

Депутаты Курултая планируют провести 11 декабря парламентские слушания на тему «Цифровая трансформация реального сектора экономики в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта».

«В ходе мероприятия будут обсуждены текущее состояние цифровизации промышленности, строительства, транспорта, энергетики и сельского хозяйства, актуальные проблемы и пути их решения. В слушаниях примут участие заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, руководители ряда центральных государственных органов, представители отраслевых ассоциаций и бизнеса, а также независимые эксперты», – отметил депутат Дархан Ахмедиев.

Основное внимание планируется уделить текущему состоянию цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, существующим проблемам и возможным путям их решения.

Для подготовки и организации слушаний в соответствии с пунктом 211 Регламента Курултая сформирована специальная комиссия. В ее состав вошли 19 депутатов, представляющих постоянные комитеты и фракции политических партий.

Председателем комиссии избран председатель Комитета по цифровизации, инновациям и науке Дархан Ахмедиев.