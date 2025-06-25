В Кыргызстане установили штраф за недостаточное знание киргизского языка
Новые меры направлены на укрепление статуса киргизского языка.
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В Киргизии введён штраф за недостаточное знание государственного языка — киргизского, передает BAQ.KZ со ссылкой на EA Daily. Новый закон, недавно принятый парламентом республики, обязывает ряд категорий граждан владеть государственным языком, а в случае несоблюдения требований законодательства - платить штрафы от 5 до 17 тысяч сомов (примерно от 57 до 194 долларов).
Обязательное знание киргизского теперь касается чиновников, судей, прокуроров, сотрудников правоохранительных органов и юристов. Для иностранных граждан знание языка станет необходимым условием для получения вида на жительство и статуса иммигранта.
Кроме того, местные власти получили право требовать согласование рекламных текстов, чтобы убедиться в их соответствии языковым нормам и правилам орфографии. Новые меры направлены на укрепление статуса киргизского языка и поддержку национальной идентичности.
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