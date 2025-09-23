В Сырдарьинском районном суде рассмотрено дело об административном правонарушении, в центре которого оказался семейный конфликт между отцом и дочерью, передает BAQ.KZ.

Мужчина, гражданин У., привлекался по ч.1 ст.73 КоАП РК за оскорбления и порчу имущества, совершённые в состоянии, указывающем на эмоциональную нестабильность.

Согласно материалам дела, У. оскорблял свою дочь К. нецензурной бранью и повредил имущество в доме, демонстрируя явное неуважение к члену своей семьи. Однако на судебном заседании мужчина признал вину и принес публичные извинения.

Дочь, в свою очередь, заявила, что прощает отца, и выразила просьбу прекратить дело в связи с примирением. Суд удовлетворил это ходатайство.

Несмотря на примирение, суд установил в отношении У. особые требования к поведению: в течение трёх месяцев ему запрещено употреблять алкоголь, наркотики и психотропные вещества.