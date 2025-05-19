Правительство Республики Казахстан утвердило создание новой специальной экономической зоны "Коркыт Ата" на территории Кызылординской области, передает BAQ.KZ. Постановление вступило в силу 19 мая 2025 года и будет действовать до 2050 года.

СЭЗ размещена на 550 гектарах в юго-восточной части Кызылорды, в непосредственной близости от международного транспортного коридора "Западная Европа - Западный Китай" и объездной дороги аэропорта "Коркыт Ата". Благодаря выгодному географическому положению зона получает статус портовой и ориентирована на привлечение инвестиций, развитие логистических и производственных цепочек, а также туристической инфраструктуры.

Ключевая цель создания СЭЗ - ускоренное развитие современных высокотехнологичных производств, внедрение инноваций, повышение занятости населения и рост туристического потенциала региона. Также зона станет точкой притяжения для мультимодальных логистических проектов.

На территории СЭЗ действует свободная таможенная зона, а налоговое регулирование осуществляется в соответствии с национальным законодательством. "Коркыт Ата" дополнила перечень стратегически важных портовых экономических зон Казахстана, таких как "Оңтүстік", "Астана-Технополис", "Сарыарқа", "Alatau" и "Актобе".

Ранее мы сообщали, что специальную экономическую зону создали в аэропорту Актобе.