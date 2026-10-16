В Кызылорде водитель сбил женщину с младенцем и скрылся: ребёнок погиб
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В Кызылорде водитель автомобиля сбил женщину с грудным ребёнком и скрылся с места происшествия. Младенец скончался в больнице, его мать находится в тяжёлом состоянии. В полиции сообщили, что личность подозреваемого установлена, однако его поиски продолжаются, передает BAQ.KZ.
Что произошло
По информации, распространившейся в социальных сетях, авария произошла 13 октября около 17:10 на улице Куттыкожа.
Сообщается, что водитель Mitsubishi Lancer совершил наезд на женщину с грудным ребёнком, после чего скрылся с места ДТП.
Пострадавшую в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию. Её сын, родившийся в мае 2026 года, получил тяжёлую травму головы и позднее скончался в больнице.
Что сообщили в полиции
В ответ на запрос редакции BAQ.KZ в Департаменте полиции Кызылординской области подтвердили, что по факту смертельного ДТП и оставления места аварии возбуждены уголовные дела.
«Личность подозреваемого установлена. Департаментом полиции Кызылординской области принимаются все необходимые меры по установлению его местонахождения и задержанию», – сообщили в полиции.
Для поиска водителя на выездах из города усилили пропускной режим.
В полиции добавили, что к розыску подозреваемого привлечены все силы и средства департамента.
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