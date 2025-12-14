В связи с ухудшением погодных условий 14 декабря 2025 года с 09:00 вводятся временные ограничения движения для всех видов автотранспорта на ряде республиканских автодорог, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на КазАвтоЖол.

В Кызылординской области движение будет ограничено на участке автодороги "Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР" с 1240-го по 1806-й километр (от границы Актюбинской области до города Кызылорда).

В Актюбинской области ограничения коснутся той же трассы на участке с 1153-го по 1240-й километр (от посёлка Иргиз до границы Кызылординской области).

Ориентировочное время открытия движения — 14 декабря в 17:00. Водителей просят учитывать погодные условия, планировать маршруты заранее и следить за официальной информацией.