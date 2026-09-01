В Кызылординской области начали строить ГОК за 138 млрд тенге

В Жанакорганском районе Кызылординской области дали официальный старт строительству нового горно-обогатительного комбината стоимостью 138 млрд тенге. Ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на 2028 год, передает BAQ.KZ.

Проект реализует компания Liaoning HongDa Group. Корпорация занимается геологоразведкой, добычей полезных ископаемых, обогащением руды, плавлением и переработкой отходов.

На месте будущего комбината прошла церемония закладки капсулы. В ней приняли участие прокурор области Ризабек Ожаров, аким региона Мурат Ергешбаев и генеральный директор Liaoning HongDa Group Тан Цзюган.

После запуска предприятия планируется создать 550 постоянных рабочих мест.

Сейчас на месторождении продолжаются буровые работы, направленные на расширение его минерально-сырьевой базы.

На этом этапе инвестору оказали помощь в получении технических условий.

Прокуратура Кызылординской области призвала инвесторов, которые сталкиваются с барьерами или нарушением своих прав, обращаться по телефонам 8-700-156-11-66, 27-77-47 или в Call-центр 115.