В Кызылординской области начали строить ГОК за 138 млрд тенге
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В Жанакорганском районе Кызылординской области дали официальный старт строительству нового горно-обогатительного комбината стоимостью 138 млрд тенге. Ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на 2028 год, передает BAQ.KZ.
Проект реализует компания Liaoning HongDa Group. Корпорация занимается геологоразведкой, добычей полезных ископаемых, обогащением руды, плавлением и переработкой отходов.
На месте будущего комбината прошла церемония закладки капсулы. В ней приняли участие прокурор области Ризабек Ожаров, аким региона Мурат Ергешбаев и генеральный директор Liaoning HongDa Group Тан Цзюган.
После запуска предприятия планируется создать 550 постоянных рабочих мест.
Сейчас на месторождении продолжаются буровые работы, направленные на расширение его минерально-сырьевой базы.
На этом этапе инвестору оказали помощь в получении технических условий.
Прокуратура Кызылординской области призвала инвесторов, которые сталкиваются с барьерами или нарушением своих прав, обращаться по телефонам 8-700-156-11-66, 27-77-47 или в Call-центр 115.
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