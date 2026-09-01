В Кызылординской области открыли новый рисоперерабатывающий завод

В Кызылординской области ввели в эксплуатацию современный автоматизированный рисоперерабатывающий завод стоимостью 1 миллиард тенге, который позволит увеличить производственные мощности в 2,5 раза, передает BAQ.KZ.

Предприятие построила компания «Абзал и К». Мощность завода составляет 12 тонн риса в час. Благодаря современному оборудованию объем производственных отходов снижен до минимального уровня в 3-4 %.

Все технологические процессы контролируются единой цифровой системой, а качество продукции отслеживается в режиме онлайн. Для частичного обеспечения предприятия электроэнергией используется собственная солнечная электростанция.

Компания реализует полный производственный цикл - от выращивания риса до выпуска готовой продукции. Собственные рисовые поля расположены в Сырдарьинском районе Кызылординской области и занимают около 3 тысяч гектаров.

Около 50 % продукции реализуется внутри Казахстана, еще 50 % направляется на экспорт в страны СНГ, Монголию и Ирак.

Кызылординская область остается ключевым рисоводческим регионом Казахстана. На ее долю приходится порядка 90 % общего объема производства риса в стране.

В 2026 году общая площадь сельскохозяйственных культур в области составляет 193,7 тысячи гектаров, из них 70,1 тысячи гектаров приходится на посевы риса.

Напомним, в соответствии с поручением Главы государства площадь посевов риса по сравнению с 2025 годом сокращена на 10,9 тысячи гектаров.