В Кызылординской области погиб участковый инспектор полиции
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В Аральском районе Кызылординской области в результате бытового конфликта погиб 38-летний участковый инспектор полиции. На момент происшествия он находился в отпуске, сообщает BAQ.KZ.
Как пояснили в полиции, участковому были причинены телесные повреждения, от которых он скончался.
«В Аральском районе в ходе конфликта на бытовой почве участковому инспектору полиции были причинены телесные повреждения, от которых он скончался. На момент происшествия сотрудник находился в отпуске», - сообщили в ДП Кызылординской области.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Личность подозреваемого установлена. В настоящее время принимаются меры по его задержанию.
В полиции также сообщили, что ранее этот мужчина неоднократно привлекался погибшим участковым инспектором к административной ответственности за правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений.
Кроме того, в отношении подозреваемого выносились защитные предписания.
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