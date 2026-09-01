В Кызылординской области погиб участковый инспектор полиции

В Аральском районе Кызылординской области в результате бытового конфликта погиб 38-летний участковый инспектор полиции. На момент происшествия он находился в отпуске, сообщает BAQ.KZ.

Как пояснили в полиции, участковому были причинены телесные повреждения, от которых он скончался.

«В Аральском районе в ходе конфликта на бытовой почве участковому инспектору полиции были причинены телесные повреждения, от которых он скончался. На момент происшествия сотрудник находился в отпуске», - сообщили в ДП Кызылординской области.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Личность подозреваемого установлена. В настоящее время принимаются меры по его задержанию.

В полиции также сообщили, что ранее этот мужчина неоднократно привлекался погибшим участковым инспектором к административной ответственности за правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений.

Кроме того, в отношении подозреваемого выносились защитные предписания.