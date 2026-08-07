В Жанакорганском районе Кызылординской области площади под рисом в этом году сократили на 600 гектаров. Решение приняли в рамках диверсификации посевов. На 2370 гектарах засеяли другие культуры с водосберегающими технологиями, передает BAQ.KZ.

Всего аграрии района засеяли 36 077 гектаров. Из них 6756 гектаров приходится на рис.

С начала года объем сельскохозяйственной продукции достиг 7,427 млрд тенге. Это на 5,5% больше, чем за тот же период прошлого года.

В животноводстве произвели 4236,5 тонны мяса, 3769,6 тонны молока и 917,1 тысячи яиц.

Сейчас в районе содержат более 75 тысяч голов крупного рогатого скота, 286 079 овец, 29 470 лошадей, 2098 верблюдов и 18 411 голов птицы.

Одно из хозяйств района располагает 1500 гектарами пастбищ и 300 гектарами орошаемой земли. В этом году там засеяли 67 гектаров риса, 50 гектаров озимой пшеницы и 50 гектаров люцерны.

На предприятии содержат 864 головы крупного рогатого скота, 300 лошадей, 4077 овец и 211 верблюдов. Из общего поголовья КРС 668 голов относятся к племенным.

При хозяйстве работает откормочная площадка на 1000 голов и убойный пункт мощностью 10 голов в сутки. Постоянно там работают 10 человек.