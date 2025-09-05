В Кызылординской области активно реализуются проекты по развитию массового спорта и созданию современной спортивной инфраструктуры, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщил руководитель областного управления физической культуры, спорта и туризма Бахтияр Артаев, вВ 2025 году на развитие спорта из местного бюджета выделено 15,5 млрд тенге. В регионе насчитывается 1 494 спортивных объекта, функционируют 33 учреждения, а систематически занимаются спортом свыше 342 тысяч жителей области.

Одним из значимых проектов стало строительство нового стадиона на левом берегу Кызылорды. Арена на 11 тысяч мест стоимостью 26,5 млрд тенге оснащена современным покрытием, отвечающим требованиям УЕФА, а также системой освещения международного уровня. На стадионе предусмотрены залы для семи олимпийских видов спорта. Открытие объекта запланировано на 13 сентября, где состоится финал Кубка Казахстана по футболу.

Кроме того, уже завершён капитальный ремонт стадиона имени Гани Муратбаева и центрального стадиона Жалагашского района. Также в этом году в регионе открылся новый боксёрский клуб, в областном центре начато строительство многофункционального спорткомплекса "Кызылорда Арена" и клуба для людей с ограниченными возможностями.

В рамках программы "Ауыл – ел бесігі" планируется ввести в эксплуатацию ещё шесть объектов в 2026 году.