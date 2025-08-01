В рамках рабочей поездки в Туркестанскую и Кызылординскую области вице-премьер Канат Бозумбаев провёл серию встреч с аграриями и проконтролировал водохозяйственные объекты региона, передает BAQ.KZ.

В сопровождении акима области Нурлыбека Налибаева он посетил фермерские хозяйства в Сырдарьинском, Казалинском, Кармакшинском и Жалагашском районах, где обсуждались меры поддержки сельхозпроизводителей в условиях ограниченных водных ресурсов.

В Сырдарьинском районе Бозумбаев ознакомился с деятельностью хозяйства "Мағжан и К", где применяются современные методы повышения эффективности полива — в частности, лазерное выравнивание почвы. На текущий момент в район уже поступило более 68% от запланированного объёма воды — 458,5 млн м³ из 674,2 млн м³.

В Казалинском районе вице-премьер побывал в компании "РЗА", где трудятся свыше 200 человек. Полив осуществляется через каналы "Басыкара" и "Кызылой", а район уже получил 88% предусмотренного водного объёма. Для поддержки хозяйств Министерство по чрезвычайным ситуациям направляет дополнительные насосные установки.

Особое внимание Канат Бозумбаев уделил гидроузлу Басыкара, где на встрече с руководителями агросектора он сообщил о достигнутых международных договоренностях по водоснабжению.

"Благодаря переговорам с соседними странами, ожидаем, что объем воды будет достаточным для завершения вегетационного периода. До 15 августа из Узбекистана будет подано 200 м3 в секунду, из Кыргызстана – 150", - отметил Канат Бозумбаев.

В Кармакшинском и Жалагашском районах вице-премьер посетил хозяйства "Жаңажол" и "Таң LTD", где также ведётся работа по оптимизации орошения. В целом по области задействовано более 320 насосных установок, подача воды ведётся поочерёдно по установленному графику. Сейчас 98% посевов охвачены поливом.

Для поддержки фермеров в каждом районе созданы специальные рабочие группы, ведётся мониторинг и информационная работа. Водная ситуация в регионе остаётся под постоянным контролем Правительства.