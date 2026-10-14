В Латвии сняли арест с акций компаний Кайрата Боранбаева

В Латвии отменили арест акций компаний Jurmala Golf Course и Baltic Resort Group, принадлежащих казахстанскому бизнесмену Кайрату Боранбаеву. Решение было принято в конце июня 2026 года, следует из данных латвийского коммерческого реестра.

При этом в реестре не уточняется, прекращено ли уголовное дело, возбужденное в 2023 году по подозрению в отмывании денег через указанные компании.

Как сообщает телеграм-канал Выход к морю, в феврале 2026 года юристы Боранбаева пытались оспорить в Федеральном суде Швейцарии передачу латвийским следственным органам финансовых документов бизнесмена и принадлежащей ему швейцарской компании Divitemento Investment AG.

Через Divitemento Investment AG Боранбаев полностью контролирует Baltic Resort Group, а также владеет 85% акций Jūrmala Golf Course. Оставшаяся доля последней компании принадлежит его дубайской структуре Globex Energy FZE.

В частности, этим компаниям принадлежит элитный гольф-клуб вблизи Юрмалы. Спортивный комплекс занимает территорию площадью 75 гектаров. Помимо гольф-полей, здесь расположены клубный дом, гостиница, магазины и ресторан.

В конце ноября 2021 года структуры Боранбаева увеличили капитал Jūrmala Golf Course на 21,3 млн евро, доведя его до 31,5 млн евро. Уставный капитал Baltic Resort Group в 2022 году составлял 10,2 млн евро. По имеющимся данным, этот показатель сохраняется и сейчас.