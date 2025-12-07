В Лондоне активисты повредили витрину с короной Британской империи
Из-за инцидента Тауэр временно закрыли для посетителей.
Сегодня, 00:11
71Фото: pixabay.com
В лондонском Тауэре активисты повредили витрину, в которой хранится корона Британской империи. После инцидента музей закрыли, а полиция начала расследование, передает BAQ.KZ со ссылкой на Gazeta.ru.
Сообщается, что четверо протестующих бросили в витрину пищевые продукты, после чего двое попытались скрыться. Четверых задержали по подозрению в умышленном повреждении музейного имущества.
Тауэр остаётся закрытым для публики до завершения следственных действий. Корона Британской империи используется при коронации монархов, в том числе Карла III, который надевал её в мае 2023 года.
