В лондонском Тауэре активисты повредили витрину, в которой хранится корона Британской империи. После инцидента музей закрыли, а полиция начала расследование, передает BAQ.KZ со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что четверо протестующих бросили в витрину пищевые продукты, после чего двое попытались скрыться. Четверых задержали по подозрению в умышленном повреждении музейного имущества.

Тауэр остаётся закрытым для публики до завершения следственных действий. Корона Британской империи используется при коронации монархов, в том числе Карла III, который надевал её в мае 2023 года.