В Лондоне двухэтажный автобус врезался в здание: пострадали 17 человек
Причины аварии устанавливаются.
Сегодня, 21:26
74Фото: Associated Press
В британской столице произошло серьёзное ДТП с участием двухэтажного автобуса, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщает Associated Press, транспортное средство выехало на тротуар и врезалось в здание неподалёку от железнодорожного вокзала Виктория — одного из самых оживлённых в городе.
По данным полиции, в результате происшествия пострадали 17 человек. Пятнадцать из них были доставлены в больницы, ещё двоим медики оказали помощь на месте.
Власти уточнили, что угрозы жизни пострадавших, включая водителя автобуса, нет.
