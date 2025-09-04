В британской столице произошло серьёзное ДТП с участием двухэтажного автобуса, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает Associated Press, транспортное средство выехало на тротуар и врезалось в здание неподалёку от железнодорожного вокзала Виктория — одного из самых оживлённых в городе.

По данным полиции, в результате происшествия пострадали 17 человек. Пятнадцать из них были доставлены в больницы, ещё двоим медики оказали помощь на месте.

Власти уточнили, что угрозы жизни пострадавших, включая водителя автобуса, нет.