В лондонском аэропорту Хитроу распылили слезоточивый газ
Двум подозреваемым предъявлены обвинения.
Вчера, 22:31
130Фото: Sky News
В Великобритании предъявлены обвинения двум мужчинам после инцидента в лондонском аэропорту Хитроу, где в паркинге терминала 3 было распылено слезоточивое вещество, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sky News.
По данным полиции, обвинения выдвинуты 31-летнему Тайрону Ричардсу и 24-летнему Антону Кларку-Бутчеру. Им инкриминируют кражу чемодана и использование вредного вещества.
Инцидент произошёл ранним утром в воскресенье и стал следствием ссоры между двумя группами людей, знакомых друг с другом. В результате распыления газа пострадал 21 человек, в том числе маленький ребёнок. Пятерым пострадавшим потребовалась госпитализация.