В Великобритании предъявлены обвинения двум мужчинам после инцидента в лондонском аэропорту Хитроу, где в паркинге терминала 3 было распылено слезоточивое вещество, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sky News.

По данным полиции, обвинения выдвинуты 31-летнему Тайрону Ричардсу и 24-летнему Антону Кларку-Бутчеру. Им инкриминируют кражу чемодана и использование вредного вещества.

Инцидент произошёл ранним утром в воскресенье и стал следствием ссоры между двумя группами людей, знакомых друг с другом. В результате распыления газа пострадал 21 человек, в том числе маленький ребёнок. Пятерым пострадавшим потребовалась госпитализация.