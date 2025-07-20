В Лос-Анджелесе автомобиль въехал в толпу: 23 человека пострадали
Водитель мог потерять сознание за рулем.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
23 человека получили ранения в результате наезда автомобиля на толпу в Лос-Анджелесе, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.
Крупное ДТП произошло в Лос-Анджелесе, легковой автомобиль врезался в группу людей на бульваре Санта-Моника, в районе, прилегающем к Голливуду и Беверли-Хиллз. По официальной информации, пострадали 23 человека, семеро из них находятся в критическом состоянии, шестеро - в тяжелом.
Как сообщает пожарно-спасательная служба Лос-Анджелеса, к месту происшествия были направлены более 120 сотрудников экстренных служб. Инцидент произошёл возле входа в ночной клуб. По предварительной версии, озвученной представителями городских властей, водитель мог потерять сознание за рулем, что и стало причиной наезда.
Расследование продолжается. Власти пока не уточняют, рассматривается ли версия преднамеренных действий.
Самое читаемое
- Мы знаем, что произошло, и можем это доказать - Алиев о крушении самолета AZAL
- Новые авиарейсы из Казахстана: куда теперь можно улететь без пересадок в 2025 году
- На Каспии спасли 10 человек, унесенных ветром на сапбордах
- Машинист предотвратил столкновение поезда с автомобилем в Жамбылской области
- Не смог проехать — понёс на руках: фельдшер из Туркестана растрогал всю страну