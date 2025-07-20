23 человека получили ранения в результате наезда автомобиля на толпу в Лос-Анджелесе, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

Крупное ДТП произошло в Лос-Анджелесе, легковой автомобиль врезался в группу людей на бульваре Санта-Моника, в районе, прилегающем к Голливуду и Беверли-Хиллз. По официальной информации, пострадали 23 человека, семеро из них находятся в критическом состоянии, шестеро - в тяжелом.

Как сообщает пожарно-спасательная служба Лос-Анджелеса, к месту происшествия были направлены более 120 сотрудников экстренных служб. Инцидент произошёл возле входа в ночной клуб. По предварительной версии, озвученной представителями городских властей, водитель мог потерять сознание за рулем, что и стало причиной наезда.

Расследование продолжается. Власти пока не уточняют, рассматривается ли версия преднамеренных действий.