Восемь человек совершили побег из тюрьмы американского штата Луизиана, об этом сообщил телеканал Fox 8, передаёт BAQ.KZ.

Согласно информации, все они были осуждены за тяжкие преступления. Троих заключенных удалось задержать и поместить под стражу, еще пять человек в возрасте от 19 до 25 человек находятся на свободе.

Генпрокурор штата Лиз Меррилл заявила, что пристально следит за ситуацией и находится на связи с местным шерифом.