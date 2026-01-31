  • 31 Января, 22:52

В Луизиане восемь заключенных сбежали из тюрьмы

Все они были осуждены за тяжкие преступления.

Фото: Pixabay.com

Восемь человек совершили побег из тюрьмы американского штата Луизиана, об этом сообщил телеканал Fox 8, передаёт BAQ.KZ.

Согласно информации, все они были осуждены за тяжкие преступления. Троих заключенных удалось задержать и поместить под стражу, еще пять человек в возрасте от 19 до 25 человек находятся на свободе.

Генпрокурор штата Лиз Меррилл заявила, что пристально следит за ситуацией и находится на связи с местным шерифом.

