В Мангистауской области пресечена крупная партия наркотиков: сотрудники управления по противодействию наркопреступности регионального департамента полиции при поддержке бойцов спецподразделения "Беркут", служебной собаки по кличке Кира и под координацией прокуратуры провели успешную спецоперацию в рамках мероприятий "Правопорядок" и "Қарасора — 2025", передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Оперативные действия развернулись 13 сентября на территории садоводческого товарищества "Южный" в Мунайлинском районе. В результате были задержаны несколько человек, подозреваемых в незаконном хранении наркотических средств в особо крупном размере. Как сообщили в Polisia.kz, в ходе обысков в гаражах и автомобилях обнаружено свыше 62 килограммов марихуаны, а также оружие — как огнестрельное, так и холодное, современные средства связи и наблюдения, и значительная сумма наличными — более 32 миллионов тенге.

Один из задержанных решением следственных органов уже водворен в изолятор временного содержания. В отношении всех фигурантов начато досудебное расследование. Проводятся необходимые оперативно-следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и возможных связей подозреваемых.