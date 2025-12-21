В Мангистауской области всё чаще находят раненых диких хищных птиц, включая краснокнижные виды. Их лечением и реабилитацией занимается одна из ветеринарных клиник региона, которая оказывает помощь за собственный счёт, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на LADA.kz.

Как сообщили орнитологи ветеринарной клиники, в учреждение регулярно поступают птицы с тяжёлыми травмами — переломами крыльев и конечностей. Специалисты проводят диагностику, хирургические операции и длительную реабилитацию, после чего, при возможности, возвращают пернатых в дикую природу.

По словам ветеринаров, в клинике уже удалось прооперировать и спасти несколько, казалось бы, безнадёжных пациентов. Благодаря комплексному лечению часть хищных птиц была выпущена обратно в естественную среду. Один из спасённых беркутов, не способный к жизни в дикой природе, был передан для содержания на страусиную ферму.

Среди видов, которым оказана помощь, — беркуты, коршуны, соколы. В настоящее время в клинике проходит реабилитацию ушастая сова после хирургического вмешательства, её состояние специалисты оценивают как стабильное.

Орнитологи отмечают, что операции на диких птицах связаны с повышенными рисками, поскольку они крайне чувствительны к наркозу. Наиболее безопасной считается газовая анестезия, однако соответствующее оборудование является дорогостоящим. В клинике подчёркивают, что остро нуждаются в аппарате газовой анестезии, который позволил бы значительно снизить риски при хирургических вмешательствах.

"Мы убеждены, что дикая птица должна жить в небе, а задача человека — помочь ей туда вернуться", — отметили ветеринары.

В клинике призвали жителей региона при обнаружении раненых диких хищных птиц обращаться за консультацией по телефону +7 (701) 252-61-13.