В Мангистау мужчина упал в ущелье и не смог выбраться

В Мунайлинском районе Мангистауской области мужчина упал в ущелье Ыбықты сай и не смог самостоятельно выбраться. Происшествие произошло в 65 километрах от Актау.

На место прибыли спасатели МЧС. Они эвакуировали мужчину из труднодоступного участка и передали его бригаде скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали для обследования и оказания медицинской помощи.