В Мангистау мужчина упал в ущелье и не смог выбраться

27 Сентября 2026, 01:34
АВТОР
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скриншот из соцсетей 27 Сентября 2026, 01:34
27 Сентября 2026, 01:34
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Фото: скриншот из соцсетей

В Мунайлинском районе Мангистауской области мужчина упал в ущелье Ыбықты сай и не смог самостоятельно выбраться. Происшествие произошло в 65 километрах от Актау.

На место прибыли спасатели МЧС. Они эвакуировали мужчину из труднодоступного участка и передали его бригаде скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали для обследования и оказания медицинской помощи.

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