В Мангистау мужчина упал в ущелье и не смог выбраться
27 Сентября 2026, 01:34
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
27 Сентября 2026, 01:3427 Сентября 2026, 01:34
158Фото: скриншот из соцсетей
В Мунайлинском районе Мангистауской области мужчина упал в ущелье Ыбықты сай и не смог самостоятельно выбраться. Происшествие произошло в 65 километрах от Актау.
На место прибыли спасатели МЧС. Они эвакуировали мужчину из труднодоступного участка и передали его бригаде скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали для обследования и оказания медицинской помощи.
Самое читаемое
- Жители ВКО смогут сократить путь через Осиновский перевал на шесть километров
- Многодетным матерям предоставят безвозвратный грант до 1,7 млн тенге: кто может его получить
- Политолог: госорганы удержали информационную инициативу после трагедии на Каспии
- Министр обороны встретился с семьями погибших военнослужащих
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 26 сентября