Утром 6 сентября на территории завода ТОО "Caspi Bitum" в Актау произошло возгорание на подводящей трубе к атмосферной колонне, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Сигнал о пожаре поступил в 08:05. Уже спустя 27 минут — в 08:32 — очаг возгорания был полностью ликвидирован с помощью стационарной системы пожаротушения. Дополнительно в тушении участвовали дежурные расчёты ТОО "Семсер-Өрт Сөндіруші" и городская пожарная служба департамента по чрезвычайным ситуациям.

По информации компании, возгорание удалось быстро локализовать. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений и материального ущерба нет. Производственный процесс завода продолжается в штатном режиме.