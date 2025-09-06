В Мангистау на битумном заводе произошло возгорание
Утром 6 сентября на территории завода ТОО "Caspi Bitum" в Актау произошло возгорание на подводящей трубе к атмосферной колонне, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.
Сигнал о пожаре поступил в 08:05. Уже спустя 27 минут — в 08:32 — очаг возгорания был полностью ликвидирован с помощью стационарной системы пожаротушения. Дополнительно в тушении участвовали дежурные расчёты ТОО "Семсер-Өрт Сөндіруші" и городская пожарная служба департамента по чрезвычайным ситуациям.
По информации компании, возгорание удалось быстро локализовать. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений и материального ущерба нет. Производственный процесс завода продолжается в штатном режиме.
