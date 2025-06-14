Мангистауская область стала безусловным лидером среди регионов Казахстана по расходам работодателей на культурные мероприятия, отдых и развлечения для сотрудников, передает BAQ.KZ со ссылкой на Первое кредитное бюро.

В 2024 году местные предприятия (за исключением малого бизнеса) выделили на эти цели 7,6 млрд тенге, что составляет почти четверть от общих затрат по стране.

Для сравнения: Алматы и Астана вместе взятые потратили лишь немного больше - около 8 млрд тенге. Но если говорить о затратах в расчете на одного работника, то здесь Мангистауская область вырывается далеко вперёд: 44,5 тыс. тенге в год на человека, в то время как в Карагандинской области, занявшей второе место, эта сумма составляет всего 13,5 тыс. тенге. Средний показатель по Республике Казахстан - 8,3 тыс. тенге, в Астане - 12 тыс., а в Алматы - всего 6,9 тыс. тенге.

Интересно, что при всех этих региональных различиях, в целом по стране расходы на корпоративные развлечения снизились. По итогам 2024 года они оказались даже ниже уровней 2022 и 2023 годов, упав на 20% в номинальном выражении. Особенно заметное снижение зафиксировано в Атырауской области, где в прошлом году наблюдался всплеск расходов, создавший эффект высокой базы.